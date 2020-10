Evropa přitvrzuje! Francie vyhlásí nouzový stav, Polsko omezilo nákupy

Od čtvrtka jsou i na Slovensku uzavřena všechna sportovní a rekreační zařízení a restaurace smí jídlo prodávat pouze s sebou. Vláda slíbila, že podnikatelům nahradí až 80 % ztrát.

"Lidi, kterých se opatření dotknou, budeme kompenzovat. Kompenzovali jsme je i během první vlny," vyjádřil se slovenský premiér Igor Matovič.

Polsko zaznamenalo největší denní nárůst nakažených od začátku pandemie, a to přes osm tisíc. V obchodech mají senioři vyhrazený čas pro nákupy. "Starší lidé budou vědět, že když přijdou v tento čas, nebudou tu fronty ani davy. Pro starší to je bezpečnější a mladí to vydrží," tvrdí jedna z prodavaček.

"Situace je velmi vážná. Středeční čísla jsou děsivá. Pět set nakažených jen u nás ve městě," přiznal mluvčí starosty Krakowa Dariusz Nowak.

Režim utahují i Britské ostrovy. Vědci označili tamní trasovací systém za v přepočtu 363 miliard korun za chybný. V Irsku jsou zakázané jakékoliv návštěvy a podobná opatření čekají od pátku i obyvatele Londýna. Nesmí se tam potkávat lidé z různých domácností, ať už v bytech. nebo v restauracích.

"Hrozba zůstává velmi vážnou. V Evropě stoupl počet nakažených o 40 procent za poslední týden. V Itálii, Belgii a Nizozemsku se počet dokonce zdvojnásobil během posledních 14 dní," popsal ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Nouzový stav od soboty zavede Francie, kde ve středu přibylo přes 22 000 nakažených. V Paříži, Lyonu, Marseille a dalších velkých městech bude platit zákaz vycházení mezi devátou hodinou večerní a šestou ranní.

"Chceme omezit volnočasové aktivity. Právě ve volném čase, když jsme s přáteli, když jsme uvolnění, se můžeme lehce nakazit, protože jsme v blízkém kontaktu s ostatními," vyjádřil se francouzský prezident Emmanuel Macron.

V nejvíce zasažených městech zavírá bary a restaurace také Německo. Na frekventovaných místech jsou roušky povinné i venku. Vysoký nárůst počtu nakažených, až 15 000 denně, zaznamenává také Rusko. Tamní prezident Vladimir Putin ve středu oznámil schválení už druhé vakcíny proti koronaviru a na cestě je údajně třetí.