Evropě chybí dostatečná vojenská kapacita, v boji se bez USA neobejde

Jeden z důvodů, proč Tálibán dobyl Afghánistán tak jednoduše, je i to, že zemi opustili spojenečtí vojáci. Politici ve Spojených státech i v Evropě teď kvůli tomu čelí kritice. Podle některých měli Evropané v zemi zůstat i přes rozhodnutí Američanů misi opustit. Evropská vojska by ale podle expertů sama akci takových rozměrů nemohla zvládnout.

Přestože se Severoatlantická aliance skládá ze 30 členských států, tak žádná větší vojenská operace se neobejde bez přítomnosti a hlavní účasti armády Spojených států amerických.

"Severoatlantická aliance je takové americké s.r.o., jelikož 75 procent kapacit a nákladů jsou stejně Američané, a bez jejich přepravní kapacity, logistiky, zpravodajství, munice a já nevím čeho všeho ještě ta Evropa není schopná akce," řekl bezpečnostní expert Andor Šándor.

Evropské vojenské schopnosti by tak bez pomoci americké armády byly velice omezené a hodně za těmi, jaké mají kolegové za oceánem. A to i přesto, že množství vojáků v celé Evropě je oproti Spojeným státům téměř dvojnásobné. Spojené státy ale do svého vojska investují okolo 4 procent hrubého domácího produktu. Evropa za nimi v tomto ohledu významně zaostává a je za to Američany kritizována.

"Evropa je mnohem více řekněme prospěchářská, oportunistická, řadu těch sociálních aspektů klademe na vyšší úroveň než bezpečnost," myslí si bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý.

Evropské armády jsou podle expertů schopné vykonávat pouze menší vojenské operace, jakou je například ta v africkém Mali. Tam probíhá od roku 2013 výcviková mise Evropské unie, kde evropské státy cvičí tamní armádu v boji proti povstalcům a islamistickým skupinám.

"Evropa na Irák, na Afghánistán a na jiné operace prostě nemá kapacitu, protože si jí také ani nebudovala. Spoléhala vždycky na alianci a hlavně na Spojené státy," dodal Šándor.

V Evropském parlamentu se před pár lety otevřela i debata o vzniku samostatné evropské armády. Ta ale dodnes nevznikla.

"Ta myšlenka evropské armády je naprostý nesmysl, který vymyslel někdo v Bruselu, ale je to k ničemu. Jsme součástí NATO a budeme fungovat jako spojenci v koalici s Američany," řekl Lumír Němec, který je bývalým šéfem Útvaru speciálních operací Vojenské policie.

To, že se Evropa bez Spojených států neobejde, dokazuje i deset let starý pokus Francie o bombardování Libye. Neměla podporu zbývajících států Evropy ani dostatek munice.