Evropská rada jednala o vakcínách. Plánuje také sjednotit testy na covid

O plánovaném jednání Evropské rady informoval na čtvrteční tiskové konferenci po jmenování Jana Blatného (za ANO) ministrem zdravotnictví předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

Lídři zemí EU se na online schůzi shodli na tom, že spravedlivá distribuce vakcín pro všechny členské státy je klíčová. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že do všech zemí EU poputují vakcíny ve stejný čas. Rozdělování má dle jejích slov začít v dubnu.

"Panovala velmi široká shoda," dal Leyenové za pravdu předseda Evropské komise Michel. Do členských zemí by tak měly dorazit miliony dávek vakcíny od sedmi společností.

Počet vakcín pro konkrétní stát se bude určovat na základě počtu obyvatel a všechny země budou muset nejprve poslat své očkovací plány a určit skupiny obyvatel, které vakcínu dostanou přednostně.

Evropská rada jednala také o případném hromadném používání antigenních testů. Lidem by to mohlo usnadnit cestování přes hranice a covidové testy v rámci EU by se tak sjednotily. V tomto bodě se ale lídři zemí jednomyslně neshodli. Jedním ze společných cílů je také rychlejší a přesnější trasování.