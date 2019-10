Evropská komise žaluje Polsko! Ohrožuje prý nezávislost soudů

"Soudci nejsou chráněni před politickou kontrolou, justiční nezávislost je proto narušena," rázně vzkázala Evropská komise Polsku. Případ ve čtvrtek podala k prošetření Soudnímu dvoru Evropské unie.



Rozkol mezi unijním orgánem a členskou zemí vyvolala novela polského justičního zákona, která umožňuje, aby řadoví polští soudci čelili vyšetřování i postihům, a to na základě jejich soudních rozhodnutí.



Letos v březnu Komise zahájila řízení z důvodu, že nový disciplinární řád podkopává nezávislost polských soudců a negarantuje, že budou soudci ochráněni před politickou kontrolou, což vyžaduje Soudní dvůr EU.



Justiční reforma vzešla z vlády konzervativní strany Právo a spravedlnost. Podle opozice se tím strana snaží posílit svou moc. Obrat v situaci zřejmě nepřinesou ani parlamentní volby, které proběhnou o víkendu. Strana PiS si podle předvolebních průzkumů svůj mandát obhájí.



Pro stranu je to už druhý konflikt s Bruselem. Soud EU totiž letos smetl ze stolu zákon, který měl snížit hranici pro odchod do důchodu soudců polského nejvyššího soudu, a to z důvodu, že odporuje unijnímu právu.