Evropský úřad by měl schválit vakcínu Moderna. Pusťte si ranní podcast

Dnes 6. ledna se v podcastu Televizních novin dozvíte, že Evropská léková agentura by dnes měla schválit vakcínu od společnosti Moderna. Dále zjistíte, co doporučil ministr Robert Plaga (za ANO) školám v rámci pololetního hodnocení. Výpočet indexu protiepidemického systému PES nově zohlední více dat z nemocnic a výsledky antigenních testů. Evropu zasáhlo silné sněžení, to v Česku komplikuje dopravu. Dále se také dozvíte, že Německo opět zpřísňuje opatření.