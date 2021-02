Evropské země mění opatření a pravidla pro boj s koronavirem

Německá kancléřka Angela Merkelová ve středu s premiéry spolkových zemí probírala další postup v boji s pandemií. Řešilo se i prodloužení lockdownu. Ten by měl platit až do 14. března. Na programu byl i návrat dětí do škol, který by si organizovaly samy regiony. Pandemii se ještě zdaleka nepodařilo porazit, ekonomické důsledky jsou ale zničující.