Evropskou unii opustíme i bez dohody, slibuje Boris Johnson

Šéfka Konfederace britského průmyslu (CBI) Carolyn Fairbairnová televizi Sky News řekla, že neřízený brexit se nikdy nejevil pravděpodobnějším.

"Evropskou unii opustíme 31. října, s dohodou, či bez ní," citovali britští novináři Johnsona, který hovořil na ekonomické konferenci ve Švýcarsku. "Dobrou dohodu můžete získat tak, že se připravíte na nedohodu," dodal někdejší lídr kampaně za brexit, pro něhož je podoba odchodu z EU dojednaná premiérkou Mayovou nepřijatelná.

Johnsonovu snahu stát se příštím lídrem konzervativců brali novináři už několik týdnů jako samozřejmost, bývalý starosta Londýna však záměr kandidovat potvrdil teprve před týdnem. Na dnešní oznámení premiérky Mayové, že 7. června odejde z čela konzervativců, reagoval slovy, že se "samozřejmě" bude ucházet o křeslo premiéra.

Mayovou sice ocenil za její "trpělivý a stoický" přístup k patové situaci okolo britského odchodu z EU, zároveň však zdůraznil, že v případě svého zvolení bude postupovat jinak. Spíše než na kompromisy s opozicí, o něž se v posledních týdnech pokoušela Mayová, se chce zaměřit na vyjednání nové dohody s Bruselem.

Představitelé evropských institucí nebo lídři jednotlivých členských zemí ale nová jednání o podmínkách brexitu vylučují a kritika na Johnsonův postoj už zazněla i z jeho vlastní strany.

"Jestli nás dosavadní brexitová zkušenost něco naučila, tak je to potřeba vyhýbat se slibům a vytyčovat nepřekročitelné hranice, kterých později budete litovat nebo je nebudete moci dodržet," reagoval na výrok možného příštího premiéra Tobias Ellwood, který je jedním z náměstků na britském ministerstvu obrany.

"Je tohle Borisova první velká chyba?" ptal se na twitteru vedoucí politického zpravodajství bulvárního listu The Sun Tom Newton Dunn. "Do 31. října nebude mít ani dost času na schválení šesti zákonů potřebných pro no-deal, nemluvě o jiných přípravách," dodal.

Odchod z EU bez dohody se navíc může snažit zastavit parlament. Podle výzkumného ústavu Institute for Government by však poslanci nemohli znovu postupovat stejně jako v uplynulých měsících, a pokud by nový premiér skutečně o mnohými obávané vyústění usiloval, neměli by k dispozici jasný nástroj na zablokování tohoto záměru.

Odchod z unie bez dojednaných podmínek se nikdy nezdál pravděpodobnější, míní šéfka průmyslového svazu CBI Fairbairnová. "Kompromisní ('rozvodová') dohoda, která byla na stole, je pryč a čas běží. (...) Všechny problémy kolem výše cel a komplikace spojené s nedohodou přetrvávají," řekla.

Ve dvou nedávných průzkumech mezi členy Konzervativní strany, kteří lídry vybírají z finální dvojice kandidátů, označily brexit bez dohody za preferovaný scénář dvě třetiny, respektive tři čtvrtiny dotázaných. Ředitelka Institute for Government Bronwen Maddoxová ale dnes tyto údaje v rozhovoru s televizí BBC News zpochybnila.

"Podle našich informací je v té skupině (mezi členy Konzervativní strany) velká menšina, nikoli většina těch, kdo podporují brexit bez dohody," řekla o členské základně konzervativců, která čítá přibližně 124 tisíc lidí.