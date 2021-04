Evropský parlament bude hlasovat o covid pasech. Jak budou vypadat?

Blížící se léto by mohlo otevřít dveře turismu. Podmínkou pro cestování ale budou digitální pasy, které plánuje zavést Evropská komise. Ta členským státům představí jakýsi vzor, podle kterého si jednotlivé země vytvoří své aplikace. Ty by měly být vzájemně kompatibilní a umožnily by bezpečné cestování.