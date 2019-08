Evropský úřad se zastal Smartwings. O přistání podle něj rozhoduje pilot

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) se zastala společnosti Smartwings. Během jejího letu z Řecka do Prahy letadlu vysadil jeden z motorů, místo nouzového přistání na nejbližším letišti se ale pilot rozhodl doletět do cíle. Podle EASA je rozhodnutí na pilotovi, české úřady incident přesto prověřují.

Podle evropského úřadu se posádka letu Smartwings, která doletěla z Řecka do Prahy pouze s jedním motorem, pochybení nedopustila. Pilot není povinný za těchto okolností nouzově přistát na nejbližším vhodném letišti, tvrdí Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA).

"V těchto případech hraje roli velký počet proměnných, které je nutné vzít v potaz při určení vhodného letiště k přistání, například přesný stav letadla, dostupnost a vybavenost blízkého letiště, povětrnostní podmínky atd. Rozhodnutí je tedy na pilotovi, který letadlo řídí, se zohledněním provozní příručky. To, jaké letiště je vhodné, se může u různých pilotů lišit, aniž by to ohrozilo bezpečnost letu," sdělila redakci TN.cz EASA.

Český Úřad pro civilní letectví (ÚCL) v pondělí vydal odlišné vyjádření. Přistání na nejbližším vhodném letišti bylo v případě tohoto letu v zájmu bezpečnosti cestujících i posádky. "Požaduje to přímo výrobce letounu," napsal ředitel ÚCL David Jágr. Okolnosti letu proto úřad prověřuje a společnosti Smartwings hrozí správní řízení, či dokonce podání trestního oznámení.

Smartwings se brání, že posádka nepochybila. "Zkušená posádka postupovala v souladu s bezpečnostními a provozními postupy pro tyto případy," uvedla před několika dny pro TN.cz mluvčí společnosti Vladimíra Dufková.

