V Německu se nakazili naočkovaní senioři. Přesto zvažuje rozvolňování

V pondělí se nově otevřely alespoň některé třídy ve školách na Slovensku, v Rakousku, Nizozemsku, Rumunsku, nebo v Dánsku. "Je to skvělé. Děti se moc těšily, až uvidí své kamarády. Pro nás byla navíc domácí výuka dost náročná, protože musíme také pracovat,“ svěřil se rodič Jesper Nielsen.

Rakousko zároveň otevírá obchody, muzea, galerie nebo kosmetické salóny. S negativním testem mohou lidé i do kadeřnictví. S respirátory pak třeba do zoo."Je to super, čekala jsem měsíce, až otevřou. Nechápu, proč musely být zoologické zahrady až doteď uzavřené. Jsem šťastná, že tu můžu být,“ řekla návštěvnice zoo Sandra Ruzeková.

Naopak rakouské hotely a restaurace se tento měsíc údajně neotevřou. Rakousko se obává zavlečení onemocnění ze zahraničí, a tak ode dneška zpřísňuje hraniční kontroly. Před nedávnem rozvolnila Itálie, kde jsou v části země dokonce otevřené hotely a do šesté hodiny večerní i restaurace a kavárny.

Přes cestovní omezení mezi regiony o víkendu zaplavily centra italských měst i přímořské promenády davy lidí. Od příštího týdne by země údajně měla otevřít také některá lyžařská střediska.

Rozvolňování uvažuje také Německo, kde se v pečovatelském domě v Osnabrücku britskou mutací koronaviru nakazilo 14 seniorů i přesto, že už dostali obě dávky vakcíny od firem Pfizer a Biontech. U nakažených je ale možná i díky očkování průběh nemoci lehký.