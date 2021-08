Evropu drtí covid, v Česku nakažení přibývají pomalu. Experti řekli proč

Počty nově nakažených koronavirem se v Česku příliš nezvyšují. Podle epidemiologů za to může především velká promořenost, kterou Česko získalo během minulých vln. A svou roli hraje i očkování.

Před pár měsíci na tom bylo Česko v covidových tabulkách v rámci Evropy dost špatně. Například na konci března v Česku přibývaly každý den tisíce nově nakažených koronavirem. Teď to vypadá, že se karta obrací a nových případů je u nás oproti zbytku Evropy spíše méně. Tento týden byl maximální denní přírůstek necelých 250 nakažených.

Podle epidemiologů za to může především právě velká promořenost populace, související s vysokými počty nakažených na začátku roku.

"Co se teď jeví jako plus, tak toho bylo dosaženo za strašně velkou cenu. To znamená, že něco mezi 30 až 40 tisíci lidí umřelo," upozorňuje imunolog Václav Hořejší.

V Česku covid prodělalo podle ministerstva zdravotnictví už více než 1,6 milionu lidí. Podle epidemiologů jich ale mohlo být daleko více. Dalších téměř 6 milionů Čechů má ukončené očkování. To znamená, že v součtu už má v Česku protilátky poměrně velké množství lidí.

"Znamená to, že jsme museli dosáhnout už nějakých hodnot 70 – 75 procent populace, a to už je samozřejmě číslo, které je dostatečně vysoké na to, aby ta cirkulace viru byla výrazně zpomalena," řekl epidemiolog Roman Prymula.

Příští vlna by podle odborníků měla zasáhnout zejména neočkované lidi – měla by ale být podstatně slabší.

"Myslím si, že díky té značné promořenosti a na konec i proočkování uvidíme určitě nárůst případů u těch neočkovaných a částečně očkovaných. Uvidíme i nárůst hospitalizací, ale věřím, že jich nebude tolik, aby došlo k zahlcení nemocnic," věří viroložka Ruth Tachezy.

Česko má v sedmidenním průměru v přepočtu necelých 18 nových případů na milion obyvatel. Podobně příznivá situace je i v dalších státech Visegrádské čtyřky, které ale na jaře také bojovaly s velkou vlnou koronaviru.