Evropu sužuje extrémní počasí: Tornádo, laviny, záplavy i evakuace!

Od soboty Jižní Tyrolsko v Itálii trápí sníh, který způsobil chaos v dopravě, a někteří lidé zůstali uvěznění ve svých domovech. Ve středu se nad vesnicí Kiens strhla lavina a ohrozila místní obyvatele. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Na místo vyrazili také hasiči, kteří zajistili bezpečnostní práce, informoval deník Stol.

I když se situace začala pomalu zlepšovat, zemi zasáhne další sníh. "Nad Středomořím je tlaková níže, která přináší do Alp další nový sníh a to od nadmořské výšky cca 1500 m nad mořem. Vydatněji by mělo tentokrát sněžit v Italských a Švýcarských Alpách a nejvydatnější sněžení se tam očekává během soboty – to může za 24 hodin napadnout i přes metr sněhu. Ode dneška do neděle se na vrcholcích očekáváme až kolem 2 metrů nového sněhu," vysvětlila pro TN.cz Dagmar Honsová z Meteopressu.

Problémy jsou také v Rakousku. O víkendu zemi potrápil silný déšť, který ohrozil některé části Salzburgu. Ve středu odpoledne až šest budov hasiči evakuovali kvůli nebezpečí sesuvů půdy. Další lidé nesměli vycházet ven. A některé školy se rozhodli ve čtvrtek nevyučovat, takže děti ze základních a mateřských škol v obci Thumersbach zůstanou doma, uvedla agentura APA.

Podívejte se na záběry sněhu v Itálii

Laviny potrápí také Slovinsko. Podle Meteoalarm hrozí třetí stupeň lavinového nebezpečí. Výstraha platí až do páteční 23. hodiny. Nejhorší situace bude především na severozápadě země. Sníh a náledí očekávají meteorologové také v Portugalsku. Čerstvý sníh bude v nadmořské výšce 1600 m nad mořem.

Extrémní počasí zasáhne i Francii. Silná bouře s sebou přinese vydatný déšť a hrozí záplavy. Lidé by se měli také vyhnout pobřeží, které ohrozí vysoké vlny. Vítr může dosáhnout až 80 km/h, informoval Meteo France. Pršet bude také v jižní polovině Alp. Nad 1200 až 1400 m nad mořem očekávají meteorologové čerstvý sníh.

Bouře dorazila také na řecký ostrov Korfu. Ve středu se přes zemi přehnalo tornádo, které vyvrátilo stromy a poškodilo elektrické vedení. Ostrov byl na několik hodin ponořen do tmy, napsal deník Ekriti.

A Irsko a Velkou Británii stále ohrožují záplavy. Ke státům dorazila cyklóna, která s sebou přinesla vydatný déšť. Do čtvrteční šesté hodiny večerní má napadnout 50 mm srážek, uvedl portál Irish Times. Nebezpečné jsou také vysoké vlny, které se například objevily v County Mayo v Irsku.

Vysoké vlny v Irsku