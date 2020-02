Evropu zasáhne další silná bouře. Jorge ovlivní počasí i v Česku!

V pátek dorazí na Britské ostrovy bouře Jorge, která s sebou přinese vydatný déšť a také silný vítr. V nárazech může dosáhnout až 150 km/h. Meteorologové varují také před povodněmi, které mohou zasáhnout většinu oblastí. A bouře dorazí i do Česka. Na naše území přinese vítr o rychlosti 90 km/h.

Anglie, Wales a Severní Irsko se připravují na nejhorší. V pátek k nim totiž dorazí bouře Jorge a meteorologové kvůli ní vydali také výstrahu před povodněmi. V sobotu se pak déšť přesune na východ země.

Kromě deště by se měl objevit také sníh, a to především v horských oblastech na severu Anglie a částech Skotska. Britské ostrovy zasáhne také silný vítr, který může způsobit zpoždění v letecké, silniční, ale i železniční dopravě. A problémy by mohly mít také lodě v přístavech.

Podle Sever Weather Europe může vítr v nárazech dosáhnout až 150 km/h. Nejdříve udeří v Irsku, poté se přesune do Británie. Zesilovat by měl od sobotního rána. Britové se bouře obávají, jelikož se ještě nestačili vzpamatovat z Victorie. Ta v zemi napáchala obrovské škody a zabila dva lidi.

Tlaková níže Jorge ovlivní také počasí v Česku, a to už od sobotní noci. "Zpočátku přinese sněžení, které bude přecházet v déšť nebo déšť se sněhem, ojediněle i srážky mrznoucí. Už v nočních hodinách začne na horách zesilovat vítr - v nárazech dosáhne rychlosti až 70 km/h," uvedla Dagmar Honsová z Meteopressu.

Během soboty by měl vítr zesílit, na horách může dosáhnout až 90 km/h. "V neděli už bude foukat pouze mírný vítr o rychlosti do 20 km/h," dodala Honsová.

