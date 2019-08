Evropu zasáhne další vlna veder! Teploty překročí 40 °C, hrozí požáry

Na Evropu se řítí další vysoké teploty. V Itálii, na Balkáně a v Řecku by měly teploty překročit i 40 °C. Výstraha před vysokými teplotami platí až do úterý. Poté do Evropy dorazí studená fronta a teploty klesnou na 30 až 35 °C. I v Česku se dočkáme letního počasí kolem 30 °C.