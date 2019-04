Evropu zasypal písek ze Sahary, prach z pouště dorazí i do Česka!

Nad Alžírskem v uplynulých dnech foukal silný vítr, kvůli čemuž se částice prachu dostaly do vzduchu a putují ve velkém množství přes Středozemní moře do Evropy. V největší koncentraci se písek objevil v jižních státech, zejména v Itálii a Řecku, ale také Francii.

Prach ze Sahary se v úterý objevil i na Britských ostrovech. Ze Středomoří se postupně šíří směrem do střední a východní Evropy. Podle meteorologů dorazí až na Island a dostane se do Norského moře.

Obyvatelé střední, východní a jihovýchodní Evropy saharský prach zaznamenávají už od středy. Písek se nevyhne ani Česku. Meteorologové očekávají jeho největší koncentraci v ovzduší v pátek.

