Exekutor obral stovky klientů o miliony! "Manažerské selhání," tvrdí

Bývalý vedoucí exekutorského úřadu v Bruntále Čeněk Bělasta si definitivně odsedí šest let za mřížemi. V pondělí o tom rozhodl Vrchní soud v Olomouci. Podle něj připravil 60letý Bělasta své dlužníky a věřitele o více než 10 miliónů korun.

Bývalý advokát a exekutor Bělasta podle žalobce obral přes tři stovky klientů. Přitom podváděl obě strany - o peníze připravil firmy, banku, města a obce, ministerstvo, ale i dědice nebo vyživované děti. Někoho o pár korun, jiného o dva miliony. Celková škoda se nakonec vyšplhala na více než deset milionů.

"Leccos bylo vyfabulováno. To, co tady zaznělo, to jsou věci naprosto nehorázné," odmítl už dříve Bělasta, který vše od začátku popíral a naznačoval, že k penězům si přišli jiní. Hlavně jeho kolegové, na které kvůli zhoršujícímu se zdraví přenesl část pravomocí.

Kolegové se ale nakonec stali těmi, kteří jeho praktiky oznámili na policii. "Já říkám, že šlo o manažerské selhání. Nic víc k tomu nemohu říct. Kdybyste zjistili moje majetkové poměry, tak se budete divit," prohlásil Bělasta.

Exekutorovi hrozilo až dvanáctileté vězení, soudy ale byly mnohem shovívavější. "To rozhodnutí lze považovat za odpovídající důkazní situaci," sdělil obhájce Rastislav Vlček.

"Pokud jde o trest odnětí svobody ve výměře šesti let, je podle nás spíše mírný vzhledem ke způsobené škodě i vzhledem k době páchání této trestné činnosti," nesouhlasil mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik. Zvlášť závažné zločiny zpronevěry a zneužití pravomocí úřední osoby totiž páchal nejméně osm let.

Velmi podobný případ se přitom nedávno stal i na opačném konci Slezska. Soudní exekutor Juraj Polák z Českého Těšína měl klienty připravit také o více než deset milionů. Na jeho machinace ale upozornila samotná Exekutorská komora. Polákův úřad, stejně jako Bělastův, skončil na podzim roku 2015.