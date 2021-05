Exekutor vymáhal po postižené dívce peníze, zastal se jí až Ústavní soud

Mentálně postižená žena našla po letech zastání u Ústavního soudu poté, co čelila exekuci kvůli poplatkům za péči v psychiatrické léčebně. Ženě bylo v té době 16 let a za několik týdnů hospitalizace měla zaplatit 4500 korun. Podle Ústavního soudu jde o porušení práv.

Nemocná žena ani její rodiče však výdaje za hospitalizaci, kterou žena podstoupila v roce 2009, nezaplatili. Na řadu proto v roce 2014 přišel exekutor, který se rozhodl peníze strhávat z důchodu nemocné ženy. Výše vymáhané částky nakonec vzrostla na téměř 20 tisíc korun.

Nicméně podle České správy sociálního zabezpečení se vymáhání formou srážek ukázalo jako nemožné, jelikož po úhradě nákladů na pobyt v ústavu sociální péče nebylo již z čeho srážky provádět.

Krajský soud v Hradci Králové ale odmítnul exekuci zastavit a pohledávku si přezvala soukromá firma. Ústavní soud nyní tento krok označil za chybu.

"Uložení takové povinnosti proto představuje zásadní vadu exekučního titulu, jehož výkon by vedl ke zjevné nespravedlnosti a mířil by proti základním principům právního státu. S principy právního státu totiž přímo souvisí i to, jak se stát postará o své objektivně "slabé" občany, mezi které stěžovatelka nepochybně patřila a patří," uvedla mluvčí Ústavního soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.

Ústavní soud navíc zdůraznil, že postižená žena byla v té době nezletilá, vážně nemocná a zbavena způsobilosti, tudíž soud měl vymáhat peníze po jejích zákonných zástupcích.



"Ústavní soud zároveň uložil krajskému soudu povinnost zaplatit stěžovatelce náklady řízení před Ústavním soudem. Porušení jejího práva na soudní ochranu ze strany krajského soudu bylo totiž natolik intenzivní, že tento výjimečný postup ospravedlnilo," dodala Číhalíková Sedláčková.

