Exekutoři se bouří proti nápadu vlády. Jejich šéf bude hostem Napřímo

Exekutorská komora nesouhlasí s vládním návrhem, který má přesunout pravomoc vymáhat soudní pohledávky celní správě. Podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové je to pouze proto, že exekutoři by tím přišli o byznys.

Změna se má týkat nezaplacených peněžitých trestů, pořádkových pokut, soudních poplatků nebo nákladů trestního řízení. Podle ministryně spravedlnosti budou celníci při vymáhání peněz úspěšnější než exekutoři a navíc se uleví i dlužníkům, kteří nebudou muset platit odměny exekutorům. Jejich komora ale tvrdí, že celníci nebudou ve vymáhání tak efektivní jako oni.

"Exekutorské komoře se to samozřejmě nelíbí, protože dostává přednost stát a bude to vymáhat celní správa, takže přichází o byznys. To je celé," má jasno ministryně Benešová.

Je vládní návrh opravdu jen ohrožením byznysu exekutorů, nebo je jejich role nezastupitelná, jak exekutorská komora tvrdí? A co excesy některých z nich - postihují se dostatečně?