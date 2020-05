Exim Tours mazal negativní příspěvky klientů. Ti se domáhají svých peněz

Středeční příspěvek na profilu Exim Tours propagující dovolenou v České republice měl v jednu chvíli více než stovku komentářů. Najednou se začaly ztrácet. Stejný příspěvek měl v sobotu v poledne pouhých 18 komentářů. A to veskrze pozitivního charakteru.



Ty negativní zmizely. Autory byli hlavně klienti, kterým cestovka nevrátila zálohy bez stornopoplatků za zájezdy zrušené v březnu a začátkem dubna. "Klienti, kteří na to na jejich facebooku upozorňovali, byli zablokováni a smazáni," řekl klient cestovní kanceláře Jiří Dlabaja.



"Smazali nejen všechny moje příspěvky, ale zablokovali mě jako uživatele. Jak už teď vím, tak to udělali spoustě lidí, kteří se domáhali peněz," dodal další klient Petr Hrůza s tím, že si Exim nejspíše platí cenzora, jenž po nocích maže příspěvky, které se jim zkrátka nehodí.

Exim Tours tvrdí, že z diskuze smazal jen ty, kteří si to zasloužili. Třeba kvůli vulgaritám. "Já tohle nebudu komentovat, můžu to zjistit v pondělí, až budu mít více informací," sdělil mluvčí Exim Tours Petr Kostka.

Řada firem se na svých profilech chová stejně a ač se to lidem nelíbí, nezákonné to není. "Je naším svatým právem smazat z profilu to, co se nám nelíbí. Facebook to tak nastavil," řekl expert na sociální sítě František Vrábel.



Kvůli obavám z koronaviru řada lidí zájezdy ještě v březnu sama stornovala. Exim Tours jim místo vracení záloh začal nabízet vouchery snížené o stornopoplatky. To ale ministerstvo pro místní rozvoj odmítlo. Cestovka teď slibuje, že každý, kdo má podle zákona nárok, peníze dostane.