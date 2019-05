Exkluzivní VIDEO: Takhle to chodí v elektrárně pod přehradou Lipno!

Lipenská přehrada, největší vodní dílo v České republice, slaví 60 let od uvedení do provozu. Elektrárna za tu dobu prošla už dvakrát modernizací. Do prostorů, kam je běžně vstup zakázán, se mohl exkluzivně podívat štáb televize Nova.

Stavba největší přehrady začala v roce 1953. 25 metrů vysoká hráz rozdělila skalnaté údolí v jeho nejužším místě. Dělníci pracovali nepřetržitě šest let. Ta nejdůležitější část je ale ukrytá hluboko v podzemí. "Vltava na starém korytě padá o 160 metrů," sdělil bývalý šéf provozu Bedřich Kučera.

Reportér s kameramanem se do těchto místo podívali. Do obrovské haly štáb během pár minut svezl šikmý výtah. "V té době, když to stavěli, to bylo, myslím si, první v Evropě, možná i na světě. Aby ta celá kaverna, která je 65 metrů dlouhá, 35 metrů vysoká, 22 široká, byla vytesána ve skále, kde je šikmý tunel, tak to bylo unikátní řešení," uvedl Kučera.

V halách jsou dvě turbíny. Především jejich údržba je velmi náročná. "Svářeči a brusiči, pokud potřebovali udělat opravu za provozu, tak se to dělalo přes malý otvor," doplnil bývalý šéf provozu.

Štáb TV Nova natočil i nejhlubší část elektrárny. "Jsme nějakých 165 metrů v podzemí a právě těmito tunely voda odtéká zpět do Vltavy," popsal na místě reportér Vladimír Hoť. "Tvrdí se, že odpadní tunel se razil ze dvou směrů a netrefili se jen o dva centimetry. Na tu dobu to bylo super," dodal Kučera.

Od dokončení výstavby v roce 1959 prošla přehrada řadou modernizací. Původní vybavení už byste hledali marně. Až na jediný telefon, který je stále funkční. "Kompletně se měnilo oběžné kolo, část generátoru a samozřejmě došlo i na řídicí systém," vypočítal mluvčí ČEZu Martin Schreier.

Lipenská přehrada, jako jedna z mála, zůstala v plném povozu i během povodní v roce 2002. Elektřinu tehdy vyráběla na plný výkon.