Exmilence Bartošové Martucciho vyhodili z restaurace, protože je Ital

"Po rezervaci v restauraci, za mnou přišel majitel a omluvil se mi, že moje národnost může způsobit ostatním klientům paniku… Samozřejmě jsem nechtěl způsobit žádný problém a odešel jsem, ale…“

Těmito slovy začíná příspěvek Martucciho na jeho facebookovém profilu. Zpěvák si v něm stěžuje na všudypřítomnou paniku, která panuje okolo koronaviru. Ta v jeho případě vedla až k diskriminaci, je totiž italské národnosti. Sám přitom Itálii navštívil naposledy na začátku ledna, jednalo se navíc pouze o jižní část země. Ani on, ani nikdo z jeho rodiny nebo přátel přitom s koronavirem osobně nepřišel do styku, ujišťuje Martucci.

Na dotaz redakce tn.cz zpěvák odpověděl, že se jednalo o podnik na Andělu. Naštvaný na majitele, který ho odmítl obsloužit, přitom vůbec není. "Znám majitele a chápu až moc dobře, že jeho situace byla dost náročná. Protože samozřejmě když já jsem klient a často tam chodím, ale on má další klienty, tak to byla hodně těžká situace. A já jsem nechtěl vůbec, aby ta situace byla ještě horší,“ sdělil redakci tn.cz.

Proti vyhození z restaurace tak neprotestoval a neplánuje podniknout ani žádné právní kroky. "Nemám vůbec nic proti té restauraci, kde se krásně jí,“ opakovaně ujistil. Sdělil, že se spíše začal obávat, že kvůli rozšiřované panice bude muset tato i další české restaurace zavřít a nastane pokles ekonomiky. Tak tomu podle jeho slov bylo právě v Itálii.

S dalším podobným případem diskriminace se sám Martucci v Česku nesetkal. Poukázal však na paradox, že před příchodem koronaviru do Itálie se samotní Italové dívali přes prsty na čínské turisty. "Na začátku byly hodně případy v Itálii diskriminace vůči Číňanům, jako teď máme vůči Italům.“

Hlavním cílem Martucciho příspěvku tak byla kritika výroků italské vlády. Právě ta totiž podle jeho názoru šíří zbytečnou paniku. "Doufám, že česká vláda neudělá stejnou chybu jako italská a zachová klid,“ psal Martucci na Facebooku a dodal: "Samozřejmě tak jako je to nemoc, musíme dát pozor, to je jasný, ale aby lidi pochopili, že ty hranice mezi dávat pozor a mít úplně z toho paniku jsou hodně tenký a to může mít výsledky ekonomický úplně katastrofální.“