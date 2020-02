Exministru dopravy měl někdo nabídnout úplatek! Část vlády chce vysvětlení

Exministru dopravy Vladimíru Kremlíkovi někdo údajně nabídl úplatek jeden a půl milionu korun. A to v souvislosti tendrem na supervizora mýtného systému. Mělo se to stát těsně před Vánocemi. Kremlík to ale oznámil až po několika týdnech - a to nikoli na policii, ale řediteli tajné služby. Právníci se teď shodují, na tom, že chyboval. A vládní ČSSD i opozice chtějí vysvětlení.