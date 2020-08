Exotický návštěvník: Po slovenském sídlišti se promenádovala zebra

Volání na tísňovou linku zprvu nechtěli věřit ani hasiči, zvlášť, když ve městě zrovna nebyl žádný cirkus. Ty navíc na Slovensku stejně mají drezuru zvířat zakázanou. Zvíře podle Piešťanského denníku uteklo z areálu Rybárského dvora a zamířilo do města. Hasiči prohledávali lesík u polikliniky, to se ale už zvíře dostalo až na sídliště.

"Hasiči ve spolupráci s Městskou policií prohledali okolí sídliště. Zebru se s pomocí občanů podařilo najít mezi bytovkami. Aby nedošlo k ohrožení účastníků silničního provozu a ke zranění zvířete, přítomný veterinář zebru uspal a následně byla naložená na přistavené vozidlo a odevzdaná majiteli," popsali zásah slovenští hasiči na facebooku.

Podle Piešťanského denníku nebylo uspání Diega, jak se zebra jmenuje, nic jednoduchého. Zebru muset veterinář trefit z narkotizační pušky hned čtyřikrát, než anestetikum dostatečně zabralo.

"Běžné anestetikum, které používám na vysokou lesní zvěř či na hospodářská zvířata, například na hovězí dobytek, by se muselo tomuto zvířeti dopravit přímo do krevního oběhu. Anestetikum pro koňovité, kam patří i zebra, které je účinné i do svaloviny, běžně nemám. I to byl důvod, proč zebra musela dostat čtyři dávky, než jsme ji utlumili tak, že se s ní dalo bezpečně manipulovat," popsal zásah veterinář Ľuboš Macháč.

Zvíře pak odvezli zpátky do areálu, ze kterého se vydalo na netradiční výlet po slovenském lázeňském městě. Internet hned zaplavily vtipné koláže odkazující na hlavního hrdinu filmu Madagaskar.