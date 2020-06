Expert: Policisté měli na rozhodnutí jen okamžik, střelbě se nešlo vyhnout

Video se zásahem proti útočníkovi ze slovenských Vrútek vyvolalo diskuzi na sociálních sítích na Slovensku i v Česku. Někteří lidé se ptají, proč slovenští policisté nepostupovali jinak, s větším ohledem na útočníkův život.



Slovenský zpravodajský portál tvnoviny.sk oslovil bývalého vyšetřovale Mateje Snopka, aby záběry ze zásahu zhodnotil. Ten řekl, že podobné hodnocení není lehké, policisté mají na rozhodnutí jen zlomek vteřiny.



"Podle mě udělali to nejlepší, co uměli. Výsledek je smutný, ale muž už tak nemohl pokračovat ve svém počínání. Ochránili životy ostatních lidí i ty svoje," řekl Snopko.



Snopko má za to, že policisté neměli na výběr a nemohli útočníkům život ušetřit, když na ně nabíhal se zbraní. Celkově hodnotí zásah kladně a policisté se podle něj zachovali dobře.

Do budoucna by si ale slovenská policie mohla vzít z případu poučení. "Apeluji na vedení policie, aby nakoupila a vycvičila policisty k používání nesmrtících zbraní, jako je pepřový sprej nebo síť a podobně, to by pak pachatel přežil," doplnil Snopko.

Útok se odehrál minulý týden. Dvaadvacetiletý muž známý jen pod jménem Ivan na základní škole ve Vrútkách ubodal jednoho zástupce ředitele, zranil také ředitelku a dvě děti.