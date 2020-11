Experti chtějí protáhnout opatření o tři týdny, někteří by ještě přitvrdili!

Česko se radovalo ze zpomalujícího se denního přírůstku nakažených předčasně. Za středu se koronavirem nakazilo téměř 16 tisíc lidí - to je vůbec nejvíc od začátku epidemie. Experti proto chtějí ministrovi zdravotnictví doporučit prodloužení opatření o další tři týdny. Podle některých imunologů je však potřeba ještě přitvrdit.

Ke čtvrteční 18. hodině přibylo zatím 6 588 nově nakažených. Rekordních 15 727 nově nakažených - to je covidový účet za středu. Od pondělí zemřelo už 698 pacientů. Koronavirus v Česku má ve čtvrtek 180 566 lidí.

Odborníci doporučují, aby minimálně další tři týdny zůstaly uzavřené školy, restaurace a také některé obchody. Ideální by prý bylo nechat je zavřené až do konce roku.

Podle některých je ale potřeba zajít ještě dál. "Já si myslím, že opravdu by se nemělo váhat a přikročit ještě teď na deset až čtrnáct dní k tomu poslednímu možnému zpřísnění. To znamená to, čemu se někdy říká tvrdý lockdown," uvedl imunolog Václav Hořejší.

"Je to tvrdé, ale že bez toho to nezvládneme a skutečně lockdown potřebujeme," myslí si také evoluční biolog a parazitolog Jaroslav Flégr.

Do práce by v takovém případě chodili jen ti, bez kterých se neobejdeme, jako jsou třeba zdravotníci, hasiči anebo ti, kteří zajišťují výrobu a prodej jídla.

Podle ministerstva zdravotnictví přibývá hospitalizovaných a v následujících čtrnácti dnech bude zřejmě ještě hůř.

"Budeme se dostávat na čísla kolem až 11 tisíc hospitalizovaných v jednom dni," odhaduje epidemiolog Roman Chlíbek.

Kvůli koronaviru se ve čtvrtek premiér Andrej Babiš v Lánech sešel s prezidentem. V pátek prý ministerstvo zdravotnictví plánuje oznámit, jak bude postupovat dál.