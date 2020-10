Experti o opatřeních ve školách: Výuka už bude jiná, shodují se

Výuka na základních a středních školách bude po znovuotevření škol jiná, než před pandemií. Shodli se na tom odborníci z Univerzity Karlovy, kteří sepsali plán s největšími problémy, které vznikly se zavedením distanční výuky. Dokument obsahuje i doporučení, na co by se ministerstvo školství a školy měly zaměřit.

Největším problémem je podle odborníků na vzdělávání Univerzity Karlovy nedostatek informací o tom, do jaké míry jsou školy rizikovým prostředím.



Doporučili proto ministerstvu školství, aby zřídilo analytickou skupinu lidí různých odborností, která by byla schopná vstřebávat nové poznatky o Covidu-19 související se školami a stručně je prezentovat učitelům, studentům i rodičům.



Obecně prý také chybí infosystém s podrobným návodem na digitální výuku. Školám by také mělo být umožněno hromadně sdílet své zkušenosti a nápady. Když například na západě přijdou s nápadem učit venku, měly by školy na východě tento nápad vidět a mít možnost se jím inspirovat.



Nedostatky jsou také v systematické podpoře - chybí například přímé linky na krajské hygienické stanice a řada škol řeší i nedostatečné vybavení pro distanční výuku.



Dokument obsahuje i konkrétní nápady, jak co nejlépe navázat na výuku v roce 2021. Například každý měsíc uspořádat na celý týden školu v přírodě. Celý materiál plánuje univerzita co nejdříve zveřejnit na webových stránkách a zhruba do dvou týdnů začít prosazovat jednotlivé kroky.