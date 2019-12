Experti odhalili sto nebezpečných aplikací! Vymažte je z telefonu, radí

Lidé po celém světě používají různé aplikace, které například zavolají dotyčnému pod falešným číslem, najdou vám životní lásku nebo detekují hluk. Jenže podle organizace White Ops jsou právě tyto aplikace nebezpečné. Odborníci proto radí, abyste je z mobilu raději odstranili. "Tým White Ops nedávno identifikoval více než 100 škodlivých aplikací s více než 4,6 miliony stažení," informovala organizace na svém webu.

Všechny aplikace používají kódované balíčky, pomocí kterých se do vašeho mobilu dostanou i podvodné reklamy. A je obtížné dopředu odhalit, jestli se s vaším mobilem něco neděje. "Podvodníci jsou chytřejší, vědí, že se jedná o závod, snaží se pomocí těchto praktik zpomalit analýzu. Stále více se setkáváme s těmito typy chování," doplnila organizace.

Podvodné reklamy se mohou zdát na první pohled jako neškodné, opak je však pravdou. Prostřednictvím nich může dojít k zašifrování vašeho disku, získání osobních údajů nebo informací k platební kartě i bankovnímu účtu. Později pak zjistíte, že jste přišli o všechny peníze, uvedl portál vimkamklikam.cz.

Nepříjemné jsou také reklamy na zázračné produkty. Lidé se nachytají i na ty, které nabízejí různé výhry. Zaplatit však musíte manipulační poplatek. Jenže výhru pak nikdy neobdržíte.

Podle portálu je důležité neposkytovat osobní údaje jen tak někomu, dále nevěřit všemu, co najdete na internetu a také odhalit, co je reklama a co je součástí mobilní aplikace. Celkový seznam škodlivých aplikací naleznete zde.