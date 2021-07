Experti zpřísnění opatření vítají. Odradí lidi od očkování, tvrdí opozice

Jedna dávka vakcíny nestačila nikdy. A je dobře, že na to přišla i vláda. To si o čtvrtečním rozhodnutí kabinetu myslí oslovení odborníci. "Ta imunita a účinnost po první dávce je relativně nízká, zvláště u rizikových skupin. Takže jsem rád, že se to napravilo,“ řekl imunolog Václav Hořejší.



Epidemiologové schvalují i povinné testování po návratu z dovolených. Poukazují na to, že je to důležitý krok zvláště nyní, kdy vláda zrušila povinné testování zaměstnanců ve firmách. "Toto je cesta, jak zabránit, abychom do firem zanesli virus po prázdninách nebo v průběhu prázdnin. A to, že bychom se měli urychleně doočkovat, tak to je jasný postulát,“ myslí si epidemiolog Roman Prymula.



Jenže právě od vakcinace prý mohla vláda dalším zpřísněním lidi odradit. A to hlavně ty mladé, kteří se zatím na injekci dvakrát nehrnuli ani předtím. "Zase klesla motivace lidí se očkovat, přitom je to velmi důležité pro dosažení té kolektivní imunity,“ sdělil poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti).



Spíše než čtvrteční zpřísnění ale opozice kritizuje, jakým stylem kabinet v minulosti postupoval. "Protažení intervalu mezi očkováním byla věc, kterou nařídil Andrej Babiš, abychom očkovali více lidí. Říkal jsem, že je to špatně. A dopadlo to, jak to dopadlo,“ nechal se slyšet poslanec Bohuslav Sobotka (ODS).



Opoziční poslanci nejčastěji kritizují fakt, že se kroky vlády nedaly předvídat a lidé neměli čas se připravit. "Tento způsob je velmi nešťastný. Informace by měly zaznít daleko s větším předstihem a neměl by v nich být chaos,“ tvrdí předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek.



Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) však vláda reagovala na situaci včas a lidé mají spoustu času, než omezení začnou platit. "Opatření se nedají lépe připravit, protože ten vir s námi nemluví. Naší povinností je ochránit lidi,“ brání se Babiš.



Babiš zároveň dodal, že se řeší také problémy s testováním. "Lidé se musí podívat, kde je volno. Některá místa mají volné kapacity. Po svátcích by se to ale mohlo zlepšit,“ uzavřel předseda vlády.

Nové nařízení vlády ohledně koronaviru a opatření pro cestování ale rozdělily společnost. Většina lidí je z nich ale hlavně zmatená. "Prahu by měli uzavřít, protože tam se to nejvíc šíří. Neměla by Praha říkat, co mají dělat ostatní města,“ stěžuje si jeden z dotázaných.



"Chtěli jsme na dovolenou, ale přesně kvůli tomu jsme se domluvili, že to vypustíme,“ přidává se další. "Já v tom mám naprostý chaos. Už nevím vůbec, o co jde,“ rozčiluje se oslovený.

