Léto je tu! Expertka řekla, kdy jet na hory či k vodě. VELKÁ PŘEDPOVĚĎ

"Léta loni i předloni byla extrémně horká, plná teplotních rekordů. Loňské léto bylo s průměrnou teplotou 22,9 °C vůbec nejteplejším od roku 1775. Nicméně léto 2018 předstihlo o pouhé 0,2 °C. Jen vloni jsme během meteorologického léta v pražském Klementinu přepisovali teplotní rekordy hned osmkrát. A tropických dnů (s teplotami přes 30 stupňů) bylo od června do srpna také hodně - například na stanici Praha-Karlov celkem 28, v Plzni-Mikulce 24 a v Brně-Tuřanech 26," připomněla Honsová.

Pokud vám spousta horkých dní v předchozích letech vyhovovala, má pro vás expertka na počasí špatnou zprávu - to letošní tak bohaté na "pařáky" nebude.

"Z pohledu aktuálních výstupů sezonních modelů to vypadá, že letošní léto rozšíří řadu těch teplotně nadprůměrných, nicméně jeho odchylka by rozhodně neměla být tak vysoká jako v posledních letech. Takže nějaké tropy nás zřejmě neminou, ale rozhodně by jich nemělo být tolik a teploty by neměly šplhat až ke 40 °C jako v minulých letech," vyjmenovala Honsová.

Zároveň podle dlouhodobých statistik vytipovala ideální období pro dovolenou na horách nebo naopak u vody. A poradila, kdy se jich naopak vyvarovat.

"Pro dovolenou na horách vychází jako ideální druhý červencový týden, kdy bývá nejmenší pravděpodobnost srážek i bouřek. A tím pádem dobré podmínky pro vysokohorské túry a dobrá dohlednost. Naopak v horských oblastech bývá relativně deštivý hned začátek července - často se říká, že v tom má prsty ještě medardovské deštivé počasí," vypíchla Honsová.

A poradila i těm, kteří před výšlapy preferují naopak volno někde u vody, kdy se nemusejí bát, že jimi bude cloumat zima. "Nejteplejší období z dlouhodobé statistiky vychází na začátek srpna, v prvním srpnovém týdnu máte šanci na nejvyšší počet tropických dnů s teplotou přes 30 °C. Pokud plánujete dovolenou strávit u vody, je nejlepší cílit právě na toto období. Také závěr července a druhý srpnový týden vycházejí často s letními nebo tropickými teplotami," uvedla Honsová.

V této době také podle ní bývá voda v přírodních nádržích nejteplejší. Později už začíná chladnout, protože se prodlužují noci. A sinice a řasy mají víc času se rozmnožit a vodu znečistit.

"Volno spojené s výlety do přírody, či na hrady a zámky, je ideální si vybrat až ve druhé polovině srpna, to se teploty nejčastěji pohybuji kolem letní hranice 25 °C," uzavřela dlouhodobý výhled počasí na léto odbornice.





Česko už třetí den v řadě trápí lijáky a lokální povodně. Podívejte se na záběry z Frýdlantska: