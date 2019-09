Exploze chemičky v Turecku vystřelila nádrž desítky metrů vysoko! VIDEO

Industriální zónu tureckého Istanbulu ve středu zahalila hustá oblaka černého kouře. Místní továrna na chemikálie začala hořet a došlo v ní k sérii několika menších výbuchů. Informoval o tom turecký deník Daily Sabah.

Explodovala i jedna z kovových nádrží, která se vymrštila do vzduchu a letěla několik metrů vysoko. Nakonec dopadla daleko před továrnu, kde stálo několik lidí a parkovala auta.

Při požáru se zranili dva hasiči. Jednoho záchranáři ošetřili na místě, druhého museli odvést do nemocnice. Podle šéfa hasičů ale naštěstí při výbuchu nikdo neumřel. Příčina je zatím nejasná.

Panic in Istanbul as a tank explosion at a chemical factory sends a large piece of debris flying.



Two firefighters were injured. The cause of the blast is under investigation. https://t.co/MU373NYFXe pic.twitter.com/gVK4QvfwAa