Explozi továrny v Kansasu zaznamenala kamera, nejméně 15 zraněných

Nejméně jedenáct lidí skončilo v nemocnici po výbuchu v továrně na letadla v americkém městě Wichita v Kansasu. Další čtyři lidé byly ošetřeni na místě, uvádí agentura APTN. Jeden člověk byl zraněn velmi vážně.

Část budovy se po explozi zřítila, výbuch se ozval kolem osmé hodiny tamního času. Podle šéfa zasahujících hasičů Daniela Wegnera linka vybuchla, když se protrhla trubka, která vede tekutý dusík.

Proč k porušení došlo, je předmětem vyšetřování. Únik dusíku podle úřadů nepředstavoval žádné nebezpečí pro místní obyvatelstvo.

Velkou výhodou podle Wegnera bylo, že během svátků nebyl v továrně plný počet zaměstnanců.

Orr Nissan of Wichita captured this video from their cameras of the #Beechcraft explosion pic.twitter.com/N2GBN6TARi