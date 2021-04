Expolicista měl zabít ženu a znásilnit svou matku. Dostal 13 let vězení

Městský soud v Praze ve čtvrtek poslal bývalého policistu, který podle obžaloby znásilnil svou matku a zavraždil starší ženu, do vězení na 13 let a čtyři měsíce. Muži hrozil až 30letý trest.

Martin K. pracoval do roku 2014 jako policista, poté byl kvůli jinému trestnému činu ze sboru vyhozen. Následně se živil jako taxikář. Seznam trestných činů, za které byl nyní souzen, je poměrně dlouhý.



Mezi roky 2015 a 2019 se měl dopustit devíti zločinů. Nejzávažnějším je vražda, která se stala v Modřanské ulici v Praze 4. Tam měl v bytě podle soudu znásilnit starší ženu a pak ji podřezat. Předtím ji měl navíc posílat velmi vulgární SMS zprávy. Podle obžaloby pak byt zapálil, aby zamaskoval stopy. Hasiči tehdy museli evakuovat z obytného domu 81 lidí.



Za to byl obžalován i z obecného ohrožení. Mezi další trestné činy, které žalobkyně obžalovanému dává za vinu, je i znásilnění jeho vlastní matky. Původně muž vinu odmítal. Přitom se k činům přiznal známému v SMS zprávách.

Tvrdil také, že vše, co dělal, bylo pod vlivem pervitinu.

Podle státní zástupkyně ale užíval drogy, jen aby podpořil své agresivní chování. Vedle toho byl souzen také za další znásilnění, vydírání, těžké ublížení na zdraví nebo kuplířství. Soud poslal obžalovaného do vězení na 13 let a čtyři měsíce.