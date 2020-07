Pršet by mělo v červenci méně, na tropy si ještě počkáme

Další vysoké až extrémní srážky, které postihovaly Česko v červnu, nás podle meteorologů v červenci zřejmě nečekají, pršet by v následujícím měsíci mělo méně. Teploty se budou držet do srpna v normálu, tropických teplot bychom se měli dočkat jen výjimečně.

Co se teplot týče, byl červen podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v normálu. Tento trend má navíc pokračovat i v období od 6. července do 2. srpna.

"Denní maxima by se měla pohybovat většinou kolem 25 °C, ovšem krátkodobě mohou přesáhnout i hranici 30 °C. Během třetí červencové dekády dojde k mírnému ochlazení, které se udrží až do začátku srpna. Celkově období od 6. července do 2. srpna jako celek by mělo skončit teplotně v normálu," informuje ČHMÚ v měsíčním výhledu.

Vysoké až extrémní srážkové úhrny z června by se už v červenci neměly opakovat, slibují meteorologové. Zejména první dva týdny sledovaného období by měly být sušší, úhrn srážek by měl být pod dlouhodobým normálem. O něco více srážek se očekává během poslední červencové dekády.

Celkově bude sledované období srážkově podnormální, případně bude na spodní hranici dlouhodobého srážkového normálu.

"Měsíční výhled počasí nemůže postihnout větší kolísání teplot v jednotlivých dnech a ani extrémní hodnoty předpovídaných prvků, ale zaměřuje se na týdenní průměry," upozorňuje ČHMÚ.