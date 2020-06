Na Frýdlantsku hlásí třetí povodňový stupeň! Hasiči vyjeli s obojživelníkem

Výstrahu před extrémním stupněm nebezpečí povodní v Libereckém kraji vydali meteorologové krátce před pátou ráno. "Vzhledem k nasycení povodí a předpokládaným srážkám očekáváme i nadále vzestupy až na 3. stupeň povodňové aktivity hladin toků v povodí Smědé," uvedli.

Výstraha platí do odvolání pro Frýdlantsko. Krátce před půl sedmou ráno je třetí povodňový stupeň na dvou tocích, a to na Smědé a Řasnici. Zatímco na Smědé je tendence výšky hladiny stejná, na Řasnici stoupá. Lužická Nisa stoupla na první stupeň.

Na Frdlantsku dochz k vzestupu hladin vodnch tok

Na ekch Smd a asnice je aktuln III. stupe povodov aktivity. Hasii provd protipovodov opaten. Do Viov dorazil tak obojiveln psk Hgglunds BV206 ze stanice Liberec. — HZS LIBERECKHO KRAJE (@hzs_lk) June 20, 2020

Až do půl jedenácté dopoledne platí na Frýdlantsku také varování před extrémními srážkami. "Na stanici Bílý Potok, Smědava napršelo do 6:40 51 milimetrů srážek za šest hodin," sdělil ČHMÚ.

Zvýšené hladiny potoků a řek jsou i v dalších krajích. Bystřička ve Zlínském kraji je opět na druhém stupni. Dalších pět řek ve Středočeském a Moravskoslezském kraji a na Vysočině je na prvním stupni.

Aktuální výstraha před povodněmi:

Nižší úroveň výstrahy před dešti a povodněmi platí i na dalších místech České republiky.

V sobotu do osmi ráno platí povodňová pohotovost v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. V některých částech těchto regionů platí až do odvolání. Povodňová bdělost platí až do odvolání ve Středočeském, Libereckém, Královéhradecké, Pardubickém a Olomouckém kraji a na Vysočině.



Zároveň meteorologové varovali i před velmi vydatnými dešti. "Očekáváme velmi vydatný déšť s úhrny nad 40 milimetrů za šest hodin nebo nad 60 milimetrů za 24 hodin," uvedli. Výstraha platí do pondělní šesté ranní pro Zlínský a Moravskoslezský kraj.

Aktuální výstraha před dešti:



Nízký stupeň nebezpečí dešťů je v platnosti až do nedělní šesté ranní pro Liberecký, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj a pro Vysočinu.



S nepřízní hasiči bojovali celý pátek. Ve Zlínském kraji museli vydat varování před padajícími podmáčenými stromy, liberecké posádky odčerpávaly vodu a také řešily popadané stromy, ale také nehody na mokrých silnicích.



Máte snímky nebo video povodní či dešťů? Pošlete nám je s udáním místa a času na zpravy@nova.cz.

Srážky mohou být v příštích dnech vydatnější, říká meteorolog. Podívejte se na rozhovor: