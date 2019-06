EXTRÉMNÍ POČASÍ: Česko zasáhnou vedra, zítra to bude ještě horší

Česko zasáhnou extrémní vedra, varují meteorologové. V úterý odpoledne vystoupají teploty až na 34 °C, ještě horší situace má být ve středu, kdy by teploty měly vystoupat až na 37 °C, to už meteorologové vydali dokonce i přísnější výstrahu.

Tropické teploty přes 30 stupňů a větší vedro, než je teď v některých přímořských destinacích. To vše čeká Česko v příštích hodinách a dnech, varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"V úterý a ve středu bude na naše území zesilovat příliv suchého a velmi teplého vzduchu od jihu až jihozápadu. Ve čtvrtek přejde přes ČR k jihovýchodu studená fronta. Vzhledem ke slunečnému počasí budou odpolední teploty v nižších a středních polohách vystupovat v úterý na 29 až 33 °C. Ve středu vystoupí teploty hlavně v Čechách a na jižní Moravě na 33 až 37 °C," napsali meteorologové. I ve čtvrtek bude teplo, na jihu a jihovýchodě země očekávají teploty až 33 °C.

Ani velká vedra většinou nejsou překážkou v práci. Zaměstnavatelé ale musí pracovníkům zajistit třeba ochranné nápoje nebo bezpečnostní přestávky. NA CO MÁTE V PRÁCI NÁROK, SE PODÍVEJTE ZDE. A vedra nezasáhnou jen Česko. JAK BUDE V DALŠÍCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH, ZJISTÍTE ZDE.

Od úterního do středečního poledne platí pro většinu území výstraha před vysokými teplotami, kdy se odpoledne má ručička teploměru pohybovat mezi 30 až 34 °C. Platí pro Prahu, a celý Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký a Zlínský kraj.

Dále platí i pro většinu Pardubického kraje (okolí České Třebové, Hlinska, Holic, Chrudimi, Králíků, Lanškrouna, Litomyšle, Pardubic, Přelouče, Ústí nad Orlicí, Vysokého Mýta a Žamberku), Jihomoravského kraje (Blansko, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřin, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo a Židlochovice) a Vysočiny (Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř a Světlá nad Sázavou).

Tyto regiony by ve čtvrtek měly zasáhnout ještě větší vedra s teplotami mezi 33 a 37 °C. Meteorologové doporučují snížit zátěž pro organismus a nepobývat přes poledne a odpoledne na slunci. Hrozí i například lomy kolejnic v důsledku roztažení horkem.

Pro zbytek území – Olomoucký a Moravskoslezský kraj, Moravskou Třebovou, Poličku a Svitavy v Pardubickém kraji, Bystřici nad Pernštejnem, Jihlavu, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové město na Moravě, Pacov, Pelhřimov, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou na Vysočině a Boskovice v Jihomoravském kraji – platí výstraha před teplotami v rozmezí od 30 do 34 °C od úterního poledne do středečního večera. Teploty atakující 37 °C by se tak těmto regionům měly vyhnout.

Pro jih a jihovýchod republiky platí výstraha před vysokými teplotami v rozmezí od 30 do 34 °C i ve čtvrtek. Konkrétně by tyto teploty měly očekávat v následujících regionech: Jihočeský kraj (České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Jindřichův Hradec, Kaplice, Písek, Prachatice, Soběslav, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou, Vodňany), Jihomoravský kraj (Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Veselí nad Moravou, Znojmo, Židlochovice), Zlínský kraj (Holešov, Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Vizovice, Zlín).