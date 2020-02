Extrémní počasí v Evropě: Sníh v Řecku, tropické teploty ve Španělsku

Španělská Valencie si v úterý užívala velmi vysoké teploty. Na mezinárodním letišti meteorologové naměřili 29,6 °C, což je nejvíce od roku 1990. Tehdy stanice 28. února ukázaly 29,4 °C. Příjemné teploty byly i na dalších místech, uvedl portál Severe Weather Europe.

V Alicante bylo 28,4 °C, v Seville pak o tři stupně méně. Vedro ale dlouho nevydrží. Hned ve středu mají teploty spadnout až o deset stupňů Celsia. Horší počasí zažili lidé ve Skandinávii, kde teploty klesly v pondělí na -30 °C.

Na Nový Zéland dorazily v úterý vydatné deště, které zaplavily region Southland na jihozápadě země. Své domovy musely opustit tisíce obyvatelů a vrátit se budou moci až k večeru. Voda však většinu budov zaplavila a hasiči vyjížděli k desítkám případů.

V regionu také stále platí nouzový stav. "Vypadá to, že všechno je pod kontrolou…ale na určení rozsahu škod budeme muset počkat, až voda klesne," citoval portál nzherald.co.nz Anguse McKaye, pohotovostního kontrolora.

Starosta Southlandu Gary Tong poděkoval záchranným složkám za skvělou práci při evakuaci lidí poblíž fjordu Milford. "Rozsah škod je ohromující. Je zázrak, že nikdo nezemřel," řekl portálu. Povodně poničily také místní farmy. Vláda proto zemědělcům, kteří utrpěli škody, poskytne sto tisíc dolarů (přes dva miliony korun) z fondu na podporu venkova. Později obdrží více peněz.

Silné bouře zažilo v úterý také Německo. Voda zaplavila budovy a také způsobila komplikaci v dopravě. V Porýní-Falcku bylo do terénu nasazeno 440 hasičů. Zachraňovat museli například obyvatele domu, které voda uvěznila. Uzavřena musela být také železniční trať mezi Perlem a Trierem. A auta nejezdila na silnici 49 mezi Dieblichem a Kondertalem kvůli možnému sesuvu půdy.

Řecko a Chorvatsko se zase potýká se sněhem. V Řecku napadne v horských severních oblastech ve středu čerstvý sníh, postupně se přesune i do dalších oblastí. Ve čtvrtek má podle meteorologů sněžit také v nížinách a to v Thesálii. V Chorvatsku by se měl sníh objevit v Karlovaci.

Záplavy v jihozápadním Německu