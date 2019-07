Extrémní počasí ve světě: Záplavy, mohutné požáry i teplotní rekordy!

V posledních dnech se většina států potýká s přírodními živly. Řecko zažívá rozsáhlé požáry, Itálie mohutné deště s kroupami, které napáchaly velké škody, a na Aljašce zase padaly teplotní rekordy, a to až 32,2 °C. Ze silného zemětřesení se vzpamatovává stále Kalifornie.

S přírodními živly bojuje především Evropa. Druhý největší řecký ostrov Euboia se totiž potýká s rozsáhlými požáry. V sobotu se hasiči snažili dostat oheň pod kontrolu, ale práci jim komplikoval silný vítr i vysoké teploty. Lidé museli být evakuováni z několika obcí. K večeru se už hasičům podařilo zajistit, aby se požár nešířil dál.

V sobotu zase silné deště zasáhly sever Itálie. Nejhorší situace byla v Lombardii, v Piemontu a ve městě Treviso. Deště doprovázely kroupy o velikosti čtyři centimetry, které poničily několik domů i aut, uvedl deník notizie.it.

Velké škody kroupy napáchaly ve městě Colle Umberto. "Budeme muset počkat na zítřek, abychom zjistili počet škod. Ale určitě jsou obrovské," řekl starosta města Sebastiano Coletti.

Některé vesnice se i potýkají se záplavami a situaci by se neměla zlepšit ani v dalších dnech. Bouřky a silné deště totiž sever Itálie zasáhnou i v neděli večer. Přehnat by se měly opět přes Lombardii, dále Benátsko nebo Furlánsko. Nejvyšší denní teploty by se měl vyšplhat až na 34 °C, informoval portál quotidiano.net.

Den nezávislosti 4. července byl neobvyklý pro Aljašku. Padly totiž teplotní rekordy, a to především ve městě Anchorage, kde meteorologové naměřili 32,2 °C. Prvenství dosud držela teplota 29,4 °C z roku 1969. Vysoké teploty vydrží na Aljašce i v dalších dnech a mohly by přesáhnout i 32 °C, uvedl portál tvn24.

Na další zemětřesení se chystá Kalifornie. Napoledy jih země zasáhlo zemětřesení v pátek a mělo sílu 7,1 stupně Richterovy škály. Zemětřesení poškodilo budovy a zničilo plynová potrubí. Podle seismologů však může dojít v následujících dnech k dalším otřesům, informoval deník The Guardian.

Problémy mají lidé stále s proudem, bez něj je až tři tisíce obyvatel. Úřady také uzavřely některé silnice, které byly poškozeny.