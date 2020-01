Facebook sleduje 15 tisíc cenzorů. Hlídají násilí, šikanu i výhrůžky

Kdo sleduje příspěvky na facebooku a případně blokuje uživatele za nevhodný obsah? Mark Zuckerberg prozradil, že jde o 15 tisíc najatých recenzentů. Čelí kritice, že jsou mizerně placení a dření do úmoru. Za jejich odvedenou práci by měli prý dostat víc. Po celý den totiž musejí sledovat a prozkoumávat vše, co se na Facebooku objeví. Víte, kdo vlastně může váš profil kontrolovat a jaké má pravomoci?