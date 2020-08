Facebook zavádí nový vzhled. Brzy ho budou mít už všichni! ANKETA

Zakladatel Facebooku Mark Zuckerbereg představil nový design své sociální sítě již minulý rok. Od jara je konečně možné si ho nastavit jako výchozí, ale také tu nabídku odmítnout. Podzim je nicméně za dveřmi a Facebook už se uživatelů neptá, zda nový vzhled chtějí, či ne. Zkrátka se přepne sám.

Zatímco někdo změnu uvítá, konzervativnější uživatelé chtějí zpět to, na co byli po dlouhou dobu zvyklí. Ta možnost tu zatím je. V nabídce po rozkliknutí šipky v horní liště je kolonka "přepnout na klasický Facebook". Je tam však i varování, že od září už to možné nebude.

Když rozkliknete následující tweet, můžete se podívat na video nového vzhledu Facebooku:

Here's a closer look at FB5, including Dark Mode for web, coming soon. pic.twitter.com/Z55iUOdekr — Facebook (@Facebook) April 30, 2019

"Od září už klasické prostředí Facebooku nebude k dispozici. Než se ale nový Facebook.com stane výchozím prostředím, rádi bychom zjistili, jak se můžeme zlepšit," oznámí uživateli stránka při návratu k předchozímu vzhledu.

Samozřejmě je možné to udělat i naopak. Pokud jste zvědaví, jak nový design vypadá, můžete si ho snadno nastavit. "Klasický Facebook už brzo bude minulostí. Na novém webu jsme provedli vylepšení a nemůžeme se dočkat, až tento vzhled všichni vyzkoušejí," láká Facebook uživatele.

Po přepnutí na vás pak čeká odlišné rozložení stránky a podstatně větší písmo. Vývojáři se také oprostili od tradiční modré barvy typické pro Facebook a vsadili na bílou. Zároveň však počítají s variantou, že vzdušnější a čistější vzhled se všem líbit nemusí, a tak nabízí možnost zapnutí tmavého režimu, který je šetrnější k očím. Po jeho nastavení je celá stránka zbarvená do černošedých odstínů.

Součástí nového vzhledu jsou i nové funkce. Větší důraz je kladen na skupiny či Marketplace. Po vyzkoušení nového designu se můžete vrátit zpět ke klasickému. V září se vám však sám nevratně nastaví nový vzhled, ať už se vám to bude líbit, anebo ne.