Facebook zavádí obrovské změny. Tyto oblíbené věci budou jinak

Nový facebook, jak se nazývá poslední aktualizace oblíbené sociální sítě, měl být k dispozici nejdříve pro mobily. Teď se však začal objevovat i uživatelům na webu. Někteří dostali upozornění, že si mohou změnu otestovat.

Když s tím souhlasíte, dostanete na výběr mezi bílou nebo černou verzí vzhledu stránky. Tmavá podoba se stala v poslední době mezi uživateli oblíbená, a proto ji tentokrát firma zahrnula do nové aktualizace. Přístupná bude také pro Messenger, uvedl portál Pocket-lint.

Další novinkou je způsob zobrazování příspěvků na hlavní stránce. Facebook klade důraz na skupiny, ve kterých jste členem, a také na události. Více se vám tak budou ukazovat příspěvky ze skupin, než například informace ze zpravodajství.

Dalšími změnami budou například nové funkce pro specifické komunity a události. Mezi ně patří například chat pro herní nadšence. Zlepšení se dotkne také Facebook Live, kde se zobrazují živé přenosy.

Podívejte se na změnu vzhledu stránky

Here's a closer look at FB5, including Dark Mode for web, coming soon. pic.twitter.com/Z55iUOdekr