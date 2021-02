Facky, řev a nadávky ve Výměně: "Ty drž hubu, ku**o jedna špinavá!"

Středeční díl Výměny manželek přinesl hádky, facky, řev a sprosté nadávky, ale také hledání zmizelých peněz z účtu. Mezi osmi očima to vřelo! Dáša se pustila do Marie kvůli úklidu, její dceři a vaření. Vyvrcholilo to velkou hádkou, během které padala sprostá slova jako na běžícím páse.

Ve středečním dílu jste poznali Marii (39), Lukáše (28) a Káju (12) a na druhé straně Dášu (31), Pepu (31) a jejich čtyřletá dvojčata. A rodiny to tentokrát opravdu neměly lehké. Na Marii s Lukášem, kteří se rádi napijí, padla rodina slovenských abstinentů, kterým se alkohol příčí.

Mezi osmi očima vyvrcholily všechny problémy, se kterými se rodiny potýkaly celých deset dní. Dáša se do Marie pustila ještě, než vůbec usedli ke stolu: "Já se nechci seznámit, nemám zájem. První, co mě zabilo u tebe byla špína, smrad a kam jsi mě to dala ležet. Ty jsi měla čistou postel," zvýšila hlas Dáša.

"Lukáš je v práci týden a ty ten týden čekáš, až on ti přijde uklidit. TAK JSI NORMÁLNÍ," řvala už Dáša. Marie se snažila dostat ke slovu, ale to se jí nepovedlo. Lukáš se jen usmíval, aniž by se své ženy zastal. "Ty jsi byla u mých dětí, ty špíno, vždyť i cikáni u nás v osadě žijí líp jak ty," dorážela Dáša.

Pak navíc naznačila, že Marie bije Lukáše. "Dala jsem mu facku, jen když byl ožralý," bránila se Marie. To už se do toho vložil i Lukáš, který zavedl řeč na Mariinu dceru. "Karolína dělala scény, že nechce do školy a jdeme s ní k psychologovi," oznámil nekompromisně. "A to proč jako," začala se ptát Marie. V té chvíli to ale už nevydržel Pepa. "Ty drž hubu! Ty kun*o, mrd*o špinavá," zařval. "Jsi k ničemu! Vařit neumíš, neuklidíš, o děti se nestaráš. Jenom žiješ a piješ," uzavřel Pepa.

Tomuto ostrému konfliktu Mezi osmi očima předcházela spousta problémů, se kterými se rodiny v průběhu deseti dnů potýkaly. Jeden z nich začal hned první den, kdy se Dáša seznámila s opilým Lukášem. Jeho nevlastní dcera Karolína nesnáší, když pije a rozčiluje se: "Jsi ožralý! Vypil jsi půlku vodky a meleš pi*oviny."

Na druhé straně situace sice vypadala klidněji, ale Marie od prvního dne nezvládala své povinnosti. Dětem moc nevařila a když už, tak jim to nechutnalo. Děti jedly tedy hlavně pizzu, sušenky a jogurty. Navíc Marie bojovala s Pepovou tchýní, která ji chodila kontrolovat.

Lukáš zase chtěl kontrolovat Karolíně domácí úkoly, když už byl pořádně posilněný alkoholem. "Nejdřív mi vysvětli, co ta vodka dělá prázdná na stole. Jak si myslíš, že tě budu respektovat, když se chováš jako puberťák," rozčilovala se malá Kája. Navíc pak nechtěla do školy. Lukáš ji proti její vůli naložil do auta a ona z něj utekla.

Marie na druhé straně spálila i palačinky, takže děti zase nic nejedly. "Z hladu nikdo neumře," obhajovala se. Řešila také další problém, a to že jí z účtu zmizelo šest tisíc. Nevěděla, jak se to mohlo stát. Nastěstí to na druhé straně vypátral Lukáš. Malá Karolína si na kartu svojí mámy kupovala věci přes internet, utratila tak několik tisíc.

To vedlo k tomu, že poslala Dáša Lukáše k psychologovi, aby se o Karolíně poradil. "Nedivím se, že Lukáš pije, tady se pořád něco děje," nechápala Dáša. Psycholog Lukášovi poradil, ať Karolínu zatím nepouští na mobil a internet, než půjde Kája na vyšetření.

Pepa v druhé domácnosti prozřel. "Nikdy jsem nekoupal děti, nikdy jsem ženě nepomáhal. Byl jsem blázen. Budu jí pomáhat mnohem víc, až se vrátí. Už zvládnu i utřít zadek," chlubil se Pepa. "Žena na mě bude pyšná, až se vrátí," dodal. Ta ale mezitím porušila svoje pravidlo abstinence a s Lukášem se pořádně napila, protože to už na Výměně nemohla vydržet.

Dáša se šla den před odjezdem projít s Karolínou, která ale v lese utekla, přes hodinu ji nikdo nemohl najít. Báli se o ni. Když pak přišla domů jako by se nic nestalo, dostala od Lukáše facku za vyučenou. "Ty mi nejsi nic, nechovej se ke mně tak," křičela Kája.

Přesto všechno přinesla Výměna manželek všem něco pozitivního. "Prožila jsem si hnusných deset dní, ale uvědomila jsem si, jak mám doma skvělou rodinu," řekla Dáša. "Já jsem si uvědomil, že bych své ženě měl pomáhat. Bude překvapená, ale bude ráda," sliboval Pepa.

"S Karolínou to je strašně špatné. To je něco, co bych chtěl zlepšit. V rodině jsou špatné vztahy, když se ty věci zlepší, tak nebudu potřebovat tolik pít. Já piju, protože mě stresuje rodina," došlo v závěru Výměny Lukášovi. A Marie byla jen ráda, že její manžel není od rána do večera doma.

Pokud jste tento díl nestihli, můžete si ho od čtvrtečního večera pustit na Nova Plus, tam najdete také bonusy k jednotlivým dílům. A v tuto chvíli můžete už sledovat další díl na portálu Voyo.