Basák Faitl z Mandrage o problémech Víti Starého: "Nechtěl být slavný!"

"Strašně mu všichni přejeme, aby na sobě začal pracovat. Od nás bude mít vždycky oporu, jakou měl. Klidně i větší. Základ je ale začít chtít," řekl baskytarista Michal Faitl. Víťa Starý teď údajně prožívá "těžké období", které mají doprovázet psychické potíže a zřejmě také problémy s drogami.

Frontman Víťa je podle Michala introvertem, který tvrdí, že se stal slavným, aniž by o to stál. "Nejraději by hrál v klubu pro pár lidí a měl z toho úplně jiný pozitivní zážitek, než aby byl na velkém koncertě. Vždy tíhnul k menším prostorům," popsal Faitl, který tak uvedl přiklad, proč Vítka považuje za introverta.

Kapela o starostech zpěváka údajně věděla. "Do jisté míry to víme celou dobu. Každý má nějaký život a nějaké problémy. Jde o to, co vůbec nazývat problémy. Každý nějak reagujeme na určité věci v našich životech," řekl.

Michal ani neví, jaké má Vítek plány. "Jen víme, že máme zrušit turné, a to je vše," dodal. Nedodržet slovo hudebníky vůbec netěší. "Přece jenom jsme měli nějaké závazky vůči celému turné, pořadatelům. A chtěli jsme se rozloučit, ještě jednou spolu zahrát. Takže dva dny jsme si říkali, co budeme dělat. Až jsme se v úterý shodli na tom, že by bylo dobré koncert odehrát a zkusit poprosit jiné zpěváky, jestli by nám nepomohli," popsal Faitl.

Svůj poslední koncert tak museli odehrát bez Vítka. Hudebníci se obávali, že lidé budou vracet lístky. "Na druhou stranu jsme tolik věřili v sílu okamžiku, že když je to pro jednou, tak by nám mohlo být odpuštěno. Kdybychom takhle jeli celé turné, tak už to není ono. Není to jedinečné, už tam není ta chemie, která vznikla v ten večer v sounáležitosti," vzpomínal baskytarista.

