Faitl z Mandrage promluvil o vztazích v kapele. Měli jedno důležité pravidlo

Kluci z kapely doufali, že si v únoru užijí turné, které měli naplánované. Ze dne na den se ale vše změnilo. "My jsme se vlastně viděli na zkoušce před čtrnácti dny, kde jsme naprosto bez problému zkoušeli s úsměvem, řekli jsme si pár příběhů z Vánoc, z našich životů," popsal Faitl TN.cz poslední zkoušku před koncertem.

Poté se všichni ještě rozloučili, vyzkoušeli své kostýmy a odjeli domů. V neděli jim přišla zpráva, že by chtěl Víťa turné zrušit kvůli osobním problémům. V posledních měsících si i řada fanoušků všimla, že není úplně v pohodě.

Ve Fóru Karlín se tak Mandrage s fanoušky rozloučili na dobu neurčitou. "Domluvili jsme se na tom, že pozdržíme naší činnost s tím, abychom si naše životy dali do pořádku. Ono je to celkem jednoduché, my jsme devatenáct let hráli, z toho sedmnáct let jezdili 150, 170 koncertů za rok bez jediné pauzy," vysvětlil Faitl.

Kapela spolu tedy trávila spoustu času a dokonce se kluci znali líp, než se svými rodinami. "Spali jsme spolu na pokojích víc nocí, než každý doma se svou partnerkou," vtipkoval baskytarista. A vždy se na všem shodli. "Ve většině ostatních skupin je lídr a pak jsou tam nějací panoši. My jsme demokratická skupina, takže všichni máme jeden hlas a jak s ním naložíme, je naše věc," dodal basák.

Po celou dobu působení také dodržovala kapela jednu zásadní věc. "My jsme si dali ještě takové pravidlo, že se nikdy nepraštíme. Což se více méně dodrželo. A to si myslím, že je důvod, proč jsme spolu takhle dlouho vydrželi," prozradil Faitl.

Lidé také posílají kapele pozitivní, ale i negativní zprávy. Na ně se však Faitl snaží nereagovat. Podle něho lidé akorát plýtvají energií. "Kdybych to vzal sám za sebe, jsou určitě nějaké věty, které mrzí víc. Zejména proto, že se proti nim nedá moc bránit a nejsou pravdivé. To zabolí," řekl baskytarista.

Někteří také prý posílají recepty na to, jak Víťovi pomoct. "Prosím vás, děkujeme, ale myslím, že bude teď na něm, aby si pomohl," dodal Faitl.

Pusťte si poslední videoklip Mandrage k písni Vidím to růžově