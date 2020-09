Fanoušci Rolling Stones se konečně dočkali! Kapela otevřela obchod

Světoznámá rocková kapela The Rolling Stones otevřela svůj první oficiální obchod s názvem RS No. 9 Carnaby. Pro své fanoušky připravila obchod s vlastním merchandisingem. Na rohu ikonické londýnské ulice Carnaby Street si tam nově můžete zakoupit oblečení s logem kapely, umělecká díla, exkluzivní vinylová alba a mnoho dalšího. Obchod je celý v barvách kapely, tedy v černé a červené barvě, z reproduktorů zní známé písně a na obrazovkách můžou návštěvníci vidět exkluzivní videozáznamy kapely. Prostřednictvím našeho videa do obchodu můžete nahlédnout i vy.