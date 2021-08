Desítky let starý dort stál majlant! Byl totiž ze svatby Charlese a Diany

V přepočtu za několik desítek tisíc korun vydražil kupec z Velké Británie 40 let starý dort. Na první pohled to vypadá jako číré šílenství, nicméně se jednalo o zákusek ze svatby princezny Diany a prince Charlese.

Princ Charles se oženil s Lady Dianou v katedrále svatého Pavla 29. července roku 1981. Společnosti pro tuto příležitost dodaly více než 20 svatebních dortů. Po svatbě byl jeden z nich pravděpodobně odeslán do Clarence House, kde si na něm měli pochutnat zaměstnanci královské rodiny.



Skončil ale v rukou Moyry Smithové, která ho zabalila do přilnavé fólie a zapsala datum 29. července 1981.

Vydražený dort:

Kus s velkým kusem polevy a marcipánu pravděpodobně pocházel ze strany nebo vršku jednopatrového dortu. Jeho součástí je královský erb ve zlaté, červené, modré a stříbrné barvě. Pochoutku zkrášluje také stříbrná podkova a ozdobné okraje podél dortu.





Po letech se zákusek dostal do dražby. "Zdá se, že je ve stejně dobrém stavu jako před čtyřiceti lety," prohlásil Chris Albury, dražitel v Dominic Winter Auctioneers pro web USA Today Entertainment. "Ale nedoporučujeme ho jíst," dodal.



Kupce Gerry Layton, který za dort zaplatit 2565 dolarů, v přepočtu tedy asi 55 tisíc korun, řekl, že dort přidá do své sbírky a bude ho využívat pro účely charitativní organizace.

"Také jsem si myslel, že bych to mohl dát jako cenu do tomboly, přičemž část peněz půjde do nadace Centrepoint, která pečuje o mladé lidi bez domova, jelikož její patronkou byla princezna Di," doplnil.