Farma vede s obcí spor o pastviny. Porážka hrozí stovkám kusů dobytka

Obcí Vonoklasy v okrese Praha-západ rezonuje v posledních dnech spor obecního úřadu s farmou Kukburg, která léta na místních pastvinách chová dobytek. Vonoklasy po farmě požadují, aby upravila ohradníky podle nového územního plánu. To by ale podle majitele hospodářství bylo pro farmu likvidační.

Farma Kukburg už více než 12 let chová na pastvinách v okolí obce Vonoklasy stáda krav a ovcí. Teď se však dostala do sporu s obecním úřadem. Ten chce, aby farma upravila své pastevní ohradníky tak, aby splňovaly pravidla chovu a provozování předepsaných mobilních ohradníků dle územního plánu.

Toto nařízení je však podle majitele hospodářství Benjamina Stittlera pro farmu likvidační. Ohrazení totiž nesmí podle územního plánu, který vznikl už v roce 2010 a obec se na něj nyní odvolává, zabírat více než třetinu pozemku, navíc nesmí být delší a širší než 150 metrů. Mezi ohradníky musí také zůstat vždy volné neohrazené koridory o šířce nejméně 100 m.

"Když si to představíte, tak na našem několikahektarovém pozemku budeme muset mít několik malých čtverců ohradníků po pár kravách. Pro nás to z chovatelského hlediska není možné a nutí nás to k likvidaci," řekl pro TN.cz majitel farmy Benjamin Stittler.



Případem se zabývá Krajský úřad Středočeského kraje. Obec má ale už od 15. května možnost začít farmu pokutovat za porušování zmíněného územního plánu. "Já jakožto zemědělec, který v důsledku covidu na tom není finančně dobře, nemůžu navíc ještě čekat, až nás obec začne pokutovat," dodal Stittler.

Hospodářství denně obstarává kolem 450 volně v přírodě žijících zvířat, z toho kolem 90 krav, býku a telat, 360 ovcí a beranů, přičemž 120 jehňátek je ve věku kolem jednoho měsíce. Chovná stáda musí být do 15. května prodána nebo porážena - mobilní ohradníky totiž podle majitele farmy stačí jen pro březí krávy a ovce s jehňaty.



"Rodiče s farmou ve Vonoklasech začali už před více než 12 lety. Zatravnili jsme tu přes 70 hektarů. My nevíme, jaký je záměr obce. Jde nám pouze o to, že to, co požaduje, je likvidační," podotknul farmář.



S vyjádřením majitele farmy ale obec zásadně nesouhlasí. "Vedení obce se důrazně ohrazuje proti dezinformační kampani na Facebooku a jiných sítích vedené společností Kukburg, která lživě napadá obec Vonoklasy, že díky výstavbě domů se musí rušit chov krav a ovcí na území Vonoklas. Není to pravda! Obec žádné domy stavět neplánuje a už vůbec ne na pozemcích, kde se pasou krávy nebo ovce! Naše obec má dle územního plánu velmi omezený počet pozemků k zastavění, žádný však v majetku obce. Jsou to všechno soukromé parcely, nacházející se v intravilánu obce a jejich poloha vůbec nesouvisí s pastvinami a loukami kolem. Obec Vonoklasy se řídí přísnými pravidly CHKO Český Kras a vedení obce se vždy snaží veškerá pravidla dodržovat a velmi citlivě a ohleduplně přistupovat k okolní přírodě, které si velmi vážíme," uvedla ve vyjádření obec Vonoklasy.

Obec zároveň tvrdí, že se snaží pouze docílit dodržování pravidel chovu a provozování předepsaných mobilních ohradníků dle územního plánu. Farmu prý už v minulosti několikrát upozorňovala na jejich nedodržování, ale marně. Proto se vedení Vonoklas obrátilo na stavební úřad v Černošicích.

Farmy se na sociálních sítích řada lidí zastává. "Tak to mě moc mrzí, myslím že obce by měly farmáře podporovat a ne jim škodit. Držím palce, ať se najde nějaké řešení, abyste mohli zůstat!" komentuje spor například paní Dana.

"Jako místního obyvatele, který tam rád běhá a jezdí na kole, by mě případný konec pastvin s krásným skotem moc mrzel. Bereme to místo jako nádhernou součást našeho domova v širším smyslu slova. Jako starosta města Černošice k tomu mohu říct jen tolik, že stavební úřad provádí výkon státní správy nezávisle na samosprávě, řídí se jen zákony a rozhodnutími nadřízených orgánů," vyjádřil se na Facebooku ke sporu starosta nedalekých Černošic Filip Kořínek.

