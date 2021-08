Farmář nabídl zeleninu za pakatel. Lidé ji kradli a vyhrožovali mu zabitím

Na letošní začátek samosběru na svém poli Ladislav Kašpar nikdy nezapomene. Nízké ceny jeho zeleniny přilákaly do Vojnice na Olomoucku davy lidí a někteří z nich se chovali jako v bojové aréně. S plodinami ujížděli bez placení, další na majitele útočili, jak pro TN.cz sám popsal. Zazněly i výhrůžky fyzickou likvidací či "zadupáním do země".

Kilogram mrkve za čtyři koruny, cibule za šest a rajčat za osm korun. Zeleninu za ceny jako z konce minulého století nabízí ve Vojnici na Olomoucku farmář Ladislav Kašpar. Jedinou podmínkou je, že si ji lidé musejí sami sklidit a zabalit. Začátek samosběru se ale zvrhl v útoky i ujíždění bez placení.

Majitel pole musel minulý čtvrtek a pátek čelit výhrůžkám a fyzickému napadání. "Proběhly tam strkanice. Vyhrožovali mi likvidací, zašlapáním do země a vším možným. Někdo na mě křičel, ať vylezu z traktoru, že mi to vysvětlí," prozradil TN.cz pan Kašpar.

"Dvakrát jsem se dostal dokonce do přímého konfliktu. Jeden 150kilový chlap do mě narážel svým tělem a říkal mi, že si chce sklidit zeleninu. Jenomže to dělal na špatném poli, kde ji vlastně kradl. Ve mně se nahromadil adrenalin a bylo mi jedno, co se stane. A nakonec jsem mu to vysvětlil a uklidnil ho," pokračoval.

Ujíždění bez placení

Přestože cena zeleniny je na vojnickém poli víc než pohádková, někteří zákazníci měli stejně hluboko do kapsy a z pole odjížděli, aniž by za plodiny zaplatili.

"Lidé tam hledali mezery v tom, jak se vyhnout placení. Když jsem byl na jedné straně pole, měli potřebu odjet druhou stranou. Stihl jsem i některé z nich chytnout, ale ti se vymlouvali, že přece nebudou platit, když neplatí ostatní," posteskl si pan Kašpar.

Farmář neomalené chování lidí přisuzuje i pandemické době a přísným opatřením z minulých měsíců. "V lidech vzrostla agrese. Za ten rok si přes roušky neviděli do tváře, nekomunikovali spolu, prostě se úplně sociálně odloučili. Začali se téměř nenávidět," domnívá se.

Anketa Měl by se pan Kašpar obrátit preventivně na policii? Ano, přítomnost policie by zamezila dalším potyčkám 99 486 hlasů Ne, lidé už se budou chovat slušně 1 3 hlasy Hlasovalo 489 lidí.

Končit nehodlá

Vyhrocené situace pan Kašpar s policií neřešil, prý by ho to příliš zdržovalo. "Policisté jsou ale vstřícní, dokonce se sami nabídli, že pomohou. Kdybych ale šel něco řešit na policii, tak se to celé zasekne," řekl pro TN.cz.

Navzdory nepříjemnostem samosběr neskončí předčasně a pokračovat bude i v příštích dnech. Pan Kašpar věří, že už se zákazníci budou chovat ukázněně a za zeleninu zaplatí.

"Doposud to fungovalo. Náš záměr byl nabídnout zdravou a čerstvou zeleninu za dobré ceny, když si to ten dotyčný zákazník sklidí, zpracuje, nabalí si to. Udělá si zkrátka veškerou službu sám, tudíž já ušetřím peníze za pracovní sílu a jsme všichni spokojení. Jenomže to bez spolupráce se zákazníkem nemůže nikdy fungovat. Letos se to zvrtlo a bylo to extrémní, v minulosti se tohle nikdy nestalo a snad už nestane," uzavřel farmář.

Připomeňte si začátek samosběru u pana Kašpara v reportáži TV Nova: