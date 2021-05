Farmáři bojují s přemnoženými hraboši, škody jdou do milionů

V roce 2019 přemnožení hlodavci ve velkém likvidovali úrodu zemědělcům hlavně ve Zlínském, Jihomoravském a Olomouckém kraji. Celkem škody přesáhly miliardu korun. Teď hlodavci pro změnu útočí na osetá pole v Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém a Středočeském kraji. Farmáři je sice můžou likvidovat povolenými jedy, moc se to ale nedaří.

"I když je letos všechno zpožděný, tak ty obiloviny už jsou tak husté, a ta řepka už zakrývá půdu, tak my už v podstatě nemůžeme plošně rodenticidy aplikovat, protože by mohly ulpívat na listové růžici," řekl předseda ZD Klapy Ota Šašek

Kritický počet hraboších děr na hektar půdy je padesát. Na nejvíce zasažených místech v Čechách jich je až 19krát více. Lepší situaci na Moravě nahrálo nejspíš loňské deštivé léto.

"Byl výrazně mokrý rok, tady v této oblasti Zlínského kraje, což může být jeden důvod a další důvod je samozřejmě biologický, za tři, čtyři roky ten výrazný pokles nastává," dodal Šašek. Pomocí povolené chemie mohou zemědělci s hlodavci bojovat až do začátku srpna.

Ale podle odborníků jsou i jiné způsoby, jak se hrabošů zbavit. Na dlouhých polních lánech totiž chybí krajinné prvky, které by boji s hraboši napomáhaly. Přirozeným nepřítelem hlodavců jsou totiž dravci, kteří ale na mnohých polích nemají svá přirozená lovící stanoviště.

Proto by zemědělci měli podle odborníků vysázet stromy či keře a hraboši to pak nebudou mít vůbec snadné. Jenže potrvá, než takové stromy vyrostou, tak se nabízí prozatímní řešení. Stačí do země dát dřevěné kůly ve tvaru T, které by sloužily dravcům jako stanoviště k lovu hrabošů.

Podle odborníků by to skutečně mohlo zemědělcům s přemnoženými hlodavci pomoci. "Krajině to určitě pomůže. A výsadbou stromů u polí by se situace s hraboši mohla zlepšit o 20 až 30 procent," odhadl arborista Jiří Rozsypálek.