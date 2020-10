Trhy nebudou. Na pražské náplavce si lidé v sobotu nenakoupí

Podle aktuálních vládních nařízení na farmářském trhu nesmí být více než 20 lidí na 400 metrů čtverečních. Na každého návštěvníka trhu by tak měla připadat plocha o velikosti minimálně čtyři krát pět metrů. To několikanásobně převyšuje obecně stanovený rozestup dvou metrů, který je nutný dodržet ve vnitřních prostorách, například v supermarketech.

Přes veškeré snahy vyhovět protiepidemiologickým opatřením se pořadatel rozhodl oblíbené trhy zrušit. „I pokud bychom farmářský trh oplotili a zanechali 1 - 2 vstupy, nakumulovalo by se u vstupů větší množství lidí, což by opět šlo proti nařízení nebo by se tvořily neúměrně dlouhé fronty s odstupy nejméně 4 metry.“, zveřejnil na FB stránkách.

Pořádání trhů bylo dočasně přerušeno také v městských částech Praha 6 a Praha 10. Trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad na Praze 3 se zatím konat budou. O konání listopadových akcí ještě nebylo rozhodnuto.