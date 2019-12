Fatální selhání? Studenta (18) během vyučování zasáhla elektřina

Osmnáctiletý student střední průmyslové školy elektrotechnické ve slovenských Nových Zámcích už druhý den bojuje o život. Během vyučování ho zasáhl proud o síle téměř 400 voltů. K úrazu došlo na hodině elektrického měření. Učitel, ač měl v tu chvíli v učebně pouze tři studenty místo obvyklých devíti, zapomněl odpojit zařízení od proudu.

Rodina zraněného chlapce je šokována nejen tím, že se o incidentu dozvěděli až více než hodinu a půl poté, co k němu došlo. Navíc škola o události hovořila jen jako o drobném úrazu.

Zasažený chlapec musel být okamžitě transportován do nemocnice, jeho otec škole vyčítá, že ho nechala odjet samotného, nikdo dospělý ze strany školy ho nedoprovázel. "Škola o to neprojevila vůbec zájem, ten měli jen jeho spolužáci," svěřil se s pláčem otec postiženého chlapce televizi Markíza. A byli to opět spolužáci, kdo zraněného Jána až do příjezdu záchranářů oživovali. I to vnímá rodina jako další důkaz, že o nijak lehké zranění jít nemohlo. Učitel, který zřejmě chybu způsobil, dle jeho slov na vzniklou situaci nijak nereagoval.

Zraněný student byl převezen do nemocnice v Nových Zámcích, momentálně je v umělém spánku a jeho stav je nadále kritický. "Pacient je po opakované resuscitaci na klinice anesteziologie a intenzivní medicíny, lékaři nadále bojují o jeho život," uvedl tiskový mluvčí nemocnice. Rodina se obává, že zásahem proudu by mohl být postižen zejména chlapcův mozek.

Do školy přišla kromě policistů i kontrola z inspektorátu práce. Hned první zjištění jsou v neprospěch školy. "Už nyní můžeme hovořit o fatálním selhání při výchově a vzdělávání studentů. Studentům nebyly například vůbec přidělené účinné ochranné pomůcky," uvedl mluvčí inspektorátu.

Rodina chlapce se ve škole setkala s učitelem, při jehož hodině k incidentu došlo. Nedočkala se od něj ani vysvětlení, ani projevení lítosti. "Ani se neomluvil, jen řekl, že žádné pochybení nezpůsobil," uvedl Jánův otec.

Sám se byl také v učebně podívat, upozornil na odhalené konektory, vše dostupné volnou rukou. "Bylo jen otázkou času, kdy to někoho zasáhne," uvedl. Policie vyšetřuje okolnosti případu jako přečin ublížení na zdraví.